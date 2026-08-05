Россия нанесла удар по Харькову с помощью "Бандеролла": есть пострадавшие, повреждено гражданское предприятие

Утром 5 августа Россия нанесла удары по Харькову двумя ракетами типа S8000 "Бандероль". В результате атаки в двух районах города были зафиксированы попадания.

Об этом сообщает мэр Харькова Игорь Терехов.

Что известно об атаке?

Первый взрыв в Харькове прогремел около 10:00 – российская ракета попала в Новобаварский район города. По предварительным данным, в результате удара пострадали люди, находившиеся вблизи места попадания. Сначала сообщалось о двух раненых, однако впоследствии число пострадавших возросло.

Примерно через несколько минут, в 10:05, в Харькове зафиксировали еще один удар – на этот раз в Холодногорском районе. По информации местных властей, там российская ракета попала в частный дом.

На данный момент известно как минимум о 8 пострадавших – 3 в Холодногорском районе и 5 в Новобаварском.

В Новобаварском районе россияне нанесли удар по гражданскому предприятию. На местах попаданий работают экстренные службы, спасатели и медики, которые ликвидируют последствия атаки и помогают пострадавшим.

А в Холодногорском районе по состоянию на 10:57 известно о 15 поврежденных домах. Информация о последствиях атаки и количестве пострадавших уточняется.

По данным городских властей, российские войска применили ракеты типа S8000 "Бандероль". Этот тип вооружения Россия начала использовать для ударов по украинским городам, в частности по прифронтовым регионам.

Важно! Ракета S8000 "Бандероль" – это российская крылатая ракета, которую запускают с беспилотных носителей типа "Орион". Она предназначена для поражения наземных целей и может использоваться для атак по гражданской и промышленной инфраструктуре Украины.

Напомним, в ночь на 5 августа российские войска совершили массированную комбинированную атаку на Киев и Киевскую область, применив ракеты и ударные беспилотники. Враг выпустил по региону 24 баллистические ракеты, 4 ракеты типа "Циркон"/"Оникс" и 115 дронов, значительная часть которых была реактивной.

В результате российского удара погибли 17 человек, еще 44 человека получили ранения. Основными целями атаки стали гражданские объекты, в частности складские помещения предприятий, объекты логистики и инфраструктура, не имеющая военного назначения.

Под ударом оказались, в частности, пивоваренная компания, склады строительных материалов, гражданские логистические объекты и железнодорожная станция.

Зеленский отметил, что российская атака привела к значительным разрушениям, а баллистические ракеты на этот раз перехватить не удалось. Президент подчеркнул, что укрепление Украины системами противоракетной обороны могло бы помочь спасти жизни людей во время таких атак.