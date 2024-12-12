Россияне атаковали Херсон дронами: убили 67-летнего мужчину

Утром 12 декабря российские захватчики в очередной раз ударили по Херсонщине. В результате очередной атаки дронами погиб мужчина.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Херсонской ОГА Александра Прокудина.

Смотрите также В Херсоне вражеские дроны атаковали общественный транспорт: есть погибшие, количество пострадавших возросло

Атака на Херсон 12 декабря: есть жертва

Председатель ОВА отметил, что с самого утра россияне бьют по Херсону с БПЛА.

В результате очередной дроновой атаки в Днепровском районе города ранения, несовместимые с жизнью, получил 67-летний мужчина. Мои соболезнования родным погибшего,

– написал Александр Прокудин.

Читайте также Ситуация хуже, чем кажется: терроризм россиян против гражданских на Херсонщине переходит все границы

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего в результате российской атаки. Вечная память!

Кстати, за прошедшие сутки под российским огнем и авиаударами оказался не только Херсон, но и еще 28 населенных пунктов области.

Оккупанты били по социальной инфраструктуре и жилых кварталах. Повредили многоэтажку и 16 частных домов. Кроме того, изуродовали хозяйственную постройку, гараж и частные автомобили. В результате российской агрессии получили ранения еще 6 человек.