Удар дронами по Хмельницкой области: количество пострадавших выросло в два раза

Военные государства-агрессора ночью 13 мая атаковали Хмельницкую область дронами. Враг попал в объект критической инфраструктуры. В результате российской атаки в очередной раз пострадали гражданские украинцы.

Сколько людей пострадали в результате ночной атаки России в эфире национального телемарафона рассказал городской глава Хмельницкого Александр Симчишин. Об этом пишет 24 Канал.

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Пострадали не менее 11 человек

Симчишин отметил, что последствия террористической атаки проверяют. Также добавил, что на территории Хмельницкой общины прилетов не было. Однако в соседний зафиксировано попадание.

Также он добавил, что взрывные волны нанесли серьезный ущерб инфраструктуре областного центра.

Есть сейчас уже 11 раненых. Один человек госпитализирован. Однако его жизни уже ничего не угрожает,

– рассказал городской глава.

Также он добавил, что у других пострадавших порезы стеклом, повреждения от ударов, в частности при падении потолка и дверей. Десять местных жителей уже получили медицинскую помощь и будут лечиться амбулаторно.

"Это количество может увеличиваться. Потому что фактически каждые полчаса – час люди обращаются в травматологические пункты нашей городской больницы", – подчеркнул Симчишин.

Заметим, что ранее в ОВА сообщали о 5 раненых в Хмельницкой области.

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Детали ночной атаки врага на область