Пострадавшие в состоянии средней тяжести, – Хмельницкая ОВА о последствиях удара по области
Источник:Хмельницкая ОВА
Российские оккупанты ежедневно наносят удары по Украине, подвергая опасности жизни гражданских. В частности, власти Хмельницкой области рассказали о последствиях атаки захватчиков на регион.
После неспокойного утра четверга, 15 февраля, первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин вышел на связь. Он рассказал о ситуации с безопасностью в области.
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Атака на Хмельницкую область: что говорит власть
По словам Тюрина, захватчики били ракетами по Хмельницкой области. Из-за этого есть повреждения объектов инфраструктуры и жилых объектов.
Во время воздушной тревоги наши силы ПВО уничтожили воздушную вражескую цель. В результате сбивания этого воздушного объекта произошло возгорание частного дома,
– отметил чиновник.
Заместитель начальника Хмельницкой ОВА добавил, что на место происшествия выехали все соответствующие службы: "К сожалению, имеем трех пострадавших – мужчина 1992 года рождения и женщина 1971 года рождения. Их состояние средней тяжести. Оказывается медицинская помощь", – сообщил Тюрин.
Чиновник проинформировал, что также женщина 1939 года рождения находилась в шоковом состоянии. Ее доставили в учреждение здравоохранения: "Держим ситуацию на контроле. Впоследствии, при необходимости, дополнительно буду вас информировать", – говорит чиновник.
Обращение Тюрина относительно ситуации в регионе после обстрела: смотрите видео ОВА
Больше о массированном обстреле Украины
- Россия осуществила массированную ракетную атаку на Украину. Она охватила Львов, Днепр, Киевскую, Полтавскую, Запорожскую, Николаевскую и Хмельницкую области. В результате атаки пострадали гражданские, повреждены объекты инфраструктуры.
- Ракеты, выпущенные из разных локаций, меняли курс, усложняя их перехват. Так, во Львове в результате удара поврежден объект инфраструктуры, жилые дома, школа, садик. Кроме того, выбиты более 400 окон.
- Оперативные службы начали работу на местах событий, оказывая помощь пострадавшим. В Днепре и Киевской области также зафиксированы повреждения в результате российской атаки.
- А вот Запорожье, Хмельницкая и Ивано-Франковская область подверглись ударам с разной степенью повреждений и травм среди гражданского населения. В частности, вспыхнул пожар на крыше хозяйственного здания в Ивано-Франковском районе.
- ПВО сбила часть ракет, уменьшив потенциальные убытки и жертвы среди гражданского населения. Собственно, нашим защитникам неба удалось ликвидировать 13 из 26 единиц оружия, выпущенного российскими оккупантами.