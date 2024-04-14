Израиль отказался от немедленного ответа Ирану после разговора Байдена и Нетаньяху, – NYT

Израиль не стал наносить немедленный удар в ответ на атаку Ирана в ночь на 14 апреля. Такое решение было принято после разговора премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента США Джо Байдена.

Немедленную ответную атаку поддержали несколько членов правительства Израиля, но телефонный разговор Нетаньяху с Байденом все изменил. Об этом журналистам The New York Times рассказали два американских чиновника на условиях анонимности.

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По словам издания, роль также сыграло отсутствие серьезного ущерба, нанесенного Ираном. Тогда большинство ракет перехватила ПВО еще за пределами воздушного пространства Израиля.

Ответ Израиля может привести к войне

Издание Axios неназванного представителя Белого дома сообщило, что Байден и его старшие советники очень обеспокоены возможным ответом Израиля на удар. По их словам, это может привести к региональной войне с катастрофическими последствиями.

Байден также сказал Нетаньяху, что совместные оборонительные усилия Израиля, США и других стран региона привели к провалу иранской атаки.

Вы одержали победу. Примите это как победу,

– процитировал слова Байдена собеседник издания.

Израиль ответит, когда сочтет нужным

В воскресенье, 14 апреля, проходят встречи военного кабинета Израиля, в который входит премьер-министр Беньямин Нетаньяху, министр обороны Йоав Галант и министр военного кабинета Израиля и бывший министр обороны страны Бени Ганц.

Мы построим региональную коалицию и заставим Иран заплатить цену в той форме и в то время, которое мы сочтем нужным,

– сказал Ганц.

Атака Ирана на Израиль: что известно

В ночь на 14 апреля Иран совершил массированную атаку на Израиль, использовав крылатые и баллистические ракеты, а также беспилотники.

Силам Израиля, а также союзникам удалось сбить 99% воздушных целей Ирана. В результате атаки была незначительно повреждена израильская военная база.

После атаки Беньямин Нетаньяху и Джозеф Байден провели разговор, во время которого президент США сообщил, что его страна не будет участвовать в любых наступательных операциях против Ирана. Он добавил, что Израиль должен воспринимать ночь атаки как победу, ведь действия Ирана были неудачными, а израильская армия показала свои преимущества.

В Украине тем временем назвали поведение Ирана абсолютно неприемлемым и безответственным. В МИД призвали приложить все усилия, чтобы не допустить перерастания противостояния в более масштабный региональный конфликт. Кроме этого, Украина отметила, что атака Ирана в очередной раз демонстрирует важность мобилизации всех сил свободного мира на защиту глобальных границ демократии.