Иран нанес удар по Израилю: Байден впервые прокомментировал ситуацию

15 апреля 2024, 23:05
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Источник:

CNN

Вооруженные силы Ирана недавно нанесли удар по Израилю. Президент США Джо Байден впервые отреагировал на эту ситуацию на Ближнем Востоке.

Напомним, в ночь на 14 апреля Иран совершил масштабный удар по территории Израиля. Иранские вооруженные силы использовали беспилотники и ракеты.

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Байден впервые отреагировал на удар Ирана по Израилю

Президент Соединенных Штатов Джо Байден впервые публично отреагировал на удар Ирана на Израиль в минувшие выходные. Он заявил, что он по-прежнему сосредоточен на безопасности Израиля и достижении соглашения о прекращении огня.

Соединенные Штаты преданы безопасности Израиля. Мы преданы прекращению огня, которое вернет заложников домой и предотвратит распространение конфликта за пределы того, что уже есть,
– сказал Байден в Белом доме.

Президент США сделал эти комментарии во время встречи с премьер-министром Ирака Мохаммеда Шиа аль-Судани.

При этом Байден добавил, что Соединенные Штаты привержены безопасности американского контингента и партнеров на Ближнем Востоке, в частности Ирака.

"Партнерство между Ираком и Соединенными Штатами имеет решающее значение", – подчеркнул американский лидер.

Сколько целей сбили военные США во время атаки Ирана на Израиль

  • В ночь с 13 на 14 апреля Иран запустил по территории Израиля более 300 ракет и дронов. В отражении атаки участвовали и военные США.
  • В Центральном командовании ВС США сообщили, что, отражая иранскую атаку на Израиль, военные США успешно уничтожили более 80 ударных беспилотников и по меньшей мере 6 баллистических ракет, которые запустили из Йемена и Ирана.
  • В отчете командования США также говорится, что в это количество также учли поражения на земле баллистической ракеты и ракетоносителя, а также 7 дронов до их запуска. Военные отметили, что их уничтожили в районе, который находится под контролем хуситов в Йемене.

Автор: Ірина Марціяш