Иран нанес удар по Израилю: Байден впервые прокомментировал ситуацию

Вооруженные силы Ирана недавно нанесли удар по Израилю. Президент США Джо Байден впервые отреагировал на эту ситуацию на Ближнем Востоке.

Напомним, в ночь на 14 апреля Иран совершил масштабный удар по территории Израиля. Иранские вооруженные силы использовали беспилотники и ракеты.

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Байден впервые отреагировал на удар Ирана по Израилю

Президент Соединенных Штатов Джо Байден впервые публично отреагировал на удар Ирана на Израиль в минувшие выходные. Он заявил, что он по-прежнему сосредоточен на безопасности Израиля и достижении соглашения о прекращении огня.

Соединенные Штаты преданы безопасности Израиля. Мы преданы прекращению огня, которое вернет заложников домой и предотвратит распространение конфликта за пределы того, что уже есть,

– сказал Байден в Белом доме.

Президент США сделал эти комментарии во время встречи с премьер-министром Ирака Мохаммеда Шиа аль-Судани.

При этом Байден добавил, что Соединенные Штаты привержены безопасности американского контингента и партнеров на Ближнем Востоке, в частности Ирака.

"Партнерство между Ираком и Соединенными Штатами имеет решающее значение", – подчеркнул американский лидер.

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