Не прощает никому: почему Израиль не отвечает Ирану на террористическую атаку
После атаки, которую совершил Иран по территории Израиля, Биньямин Нетаньяху должен жестко ответить. Однако позиция США довольно сдержанная относительно возможной эскалации конфликта.
Руководство Израиля после разговора с Джозефом Байденом решило не отвечать немедленно и размышляет над тем, каким будет его отпор Ирану. Политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко рассказал 24 Каналу, что глава Пентагона Ллойд Остин предупредил Иерусалим о необходимости сообщить Вашингтону о своих планах относительно ответа Тегерану.
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Нарабатывается консолидированная позиция
Это свидетельствует о том, что сейчас активизировались разведки и спецслужбы Великобритании и США, а также других стран. Их цель – приложить все усилия, чтобы не началась большая кровопролитная война на Ближнем Востоке. Все стороны должны четко понимать, что делают другие, для того, чтобы не усугубить ситуацию.
Именно поэтому разговоры об отсрочке ответа Ирана – это не проявление слабости со стороны США и Израиля. Это проявление того, что нарабатывается консолидированная позиция, чтобы не допустить большой войны,
– подчеркнул политолог.
В то же время если кто-то считает, что Израиль проигнорирует террористическую атаку Ирана и его прокси, то он ошибается.
"Израиль таких поступков не прощает никому. Поэтому его ответ будет и технологичным, и молниеносным. Вопрос в том, когда: или сегодня, или завтра, или через месяц, или через год", – предположил Алексей Буряченко.
Что известно о возможном ответе Израиля на атаку Ирана
- В ночь на 14 апреля Иран запустил дроны и ракеты по территории Израиля. ЦАХАЛ сообщил, что сбил 99% воздушных целей. Также известно о повреждении военной базы в Израиле.
- Руководство страны сразу после атаки заявило, что готовит ответ на атаку Ирана, однако пока обсуждаются ее варианты и сроки.
- Джозеф Байден также провел разговор с Биньямином Нетаньяху, после чего Израиль отказался от немедленного ответа Ирану. США выразили обеспокоенность, что отпор, который Израиль мог дать Ирану, повлек бы катастрофические последствия и привел бы к региональной войне на Ближнем Востоке. Также Байден заявил, что США не будут участвовать в наступательных операциях против Ирана.
- На решение Израиля также повлияло то, что атака Ирана не нанесла значительных убытков и оказалась провальной.
- Кроме того, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон осуждает атаку Ирана, однако не ищет с ним конфликта. В то же время США "без колебаний" будут поддерживать оборону Израиля. Также Остин попросил главу минобороны Израиля Йова Галанта уведомить Пентагон заранее в случае принятия решения об ответном ударе по Ирану.