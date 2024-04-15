Не прощает никому: почему Израиль не отвечает Ирану на террористическую атаку

После атаки, которую совершил Иран по территории Израиля, Биньямин Нетаньяху должен жестко ответить. Однако позиция США довольно сдержанная относительно возможной эскалации конфликта.

Руководство Израиля после разговора с Джозефом Байденом решило не отвечать немедленно и размышляет над тем, каким будет его отпор Ирану. Политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко рассказал 24 Каналу, что глава Пентагона Ллойд Остин предупредил Иерусалим о необходимости сообщить Вашингтону о своих планах относительно ответа Тегерану.

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Нарабатывается консолидированная позиция

Это свидетельствует о том, что сейчас активизировались разведки и спецслужбы Великобритании и США, а также других стран. Их цель – приложить все усилия, чтобы не началась большая кровопролитная война на Ближнем Востоке. Все стороны должны четко понимать, что делают другие, для того, чтобы не усугубить ситуацию.

Именно поэтому разговоры об отсрочке ответа Ирана – это не проявление слабости со стороны США и Израиля. Это проявление того, что нарабатывается консолидированная позиция, чтобы не допустить большой войны,

– подчеркнул политолог.

В то же время если кто-то считает, что Израиль проигнорирует террористическую атаку Ирана и его прокси, то он ошибается.

"Израиль таких поступков не прощает никому. Поэтому его ответ будет и технологичным, и молниеносным. Вопрос в том, когда: или сегодня, или завтра, или через месяц, или через год", – предположил Алексей Буряченко.

Что известно о возможном ответе Израиля на атаку Ирана