Сколько Россия может терроризировать Украину иранскими дронами и от чего это зависит

Взаимодействие России и Ирана, который поставляет стране-агрессору беспилотниками, продолжается. А значит, могут и дальше продолжаться атаки дронами-камикадзе по территории Украины. Хотя в последнее время украинские защитники практически со стопроцентной точностью сбивают их.

Продолжат ли россияне атаки иранскими беспилотниками зависит от того, какое их количество они имеют. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт из Израиля Давид Гендельман. Также на это влияет дальнейшее снабжение и производство дронов.

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По его мнению, продолжение атак беспилотниками зависит от того, какое их количество Иран должен поставить России.

Если верны оценки, которые объявили СМИ, по контракту Иран должен поставить России 1700 дронов. Если их тратить такими темпами, как сейчас, то их хватит еще на пару месяцев,

– считает эксперт.

Он отметил, что дальше все будет зависеть от дальнейшего производства беспилотников.

Россия может развернуть собственное производство дронов

Иран, скорее всего, передает дроны России не из тех запасов, которые имеет, а производит их. Он передает партиями по 100 – 300 штук за один раз. Поэтому в определенное время происходили перерывы в атаках – одна партия закончилась, а следующая еще не поступила или не была своевременно передана", – объяснил он.

Гендельман отметил, что есть информация о том, что Иран поможет развернуть производство дронов в России из иранских комплектующих.

"Если у россиян будет желание, то они смогут продолжать такими темпами атаковать Украину еще долго", – подчеркнул он.

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Военный эксперт отметил, что эффективность атак беспилотниками по сравнению с началом этой военной кампании заметно снизилась. Украинские военные наработали способы противодействия им, в частности, мобильными группами, крупнокалиберными пулеметами, прожекторами. Также сбивают их с помощью ЗРК и истребительной авиации.

Поэтому процент перехвата дронов очень высок. Иногда, как мы видим из официальных источников, до ста процентов,

– подчеркнул он.

Однако Давид Гендельман отметил, что враг может продолжать обстрелы, даже имея такое количество дронов. Тем более, учитывая, что Иран может помочь России в их производстве.

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