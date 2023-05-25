"Атака" дронами на российский "Иван Хурс": Братчук заметил, что оккупанты путаются в заявлениях

Накануне в России заявили об атаке дронами на корабль-разведчик "Иван Хурс". Однако захватчики путаются в показаниях.

Об этом сообщил глава Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал. Пропагандистские СМИ отмечали, что морякам "удалось успешно отбить атаку, а корабль повреждений не получил".

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Россияне путаются в показаниях об атаке на "Иван Хурс"

Так, Братчук прокомментировал "атаку" на российский корабль "Иван Хурс". Он считает, что оккупанты путаются в показаниях.

Сначала террористы говорили о том, что судно шло через Босфор, а это даже теоретически невозможно, ведь корабль военный.

Позже захватчики вообще сменили траекторию маршрута.

Это информационная гигиена. Надо доверять только нашим проверенным ресурсам,

– подчеркнул Братчук.

Что этому предшествовало