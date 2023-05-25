"Атака" дронами на российский "Иван Хурс": Братчук заметил, что оккупанты путаются в заявлениях
Накануне в России заявили об атаке дронами на корабль-разведчик "Иван Хурс". Однако захватчики путаются в показаниях.
Об этом сообщил глава Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал. Пропагандистские СМИ отмечали, что морякам "удалось успешно отбить атаку, а корабль повреждений не получил".
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Россияне путаются в показаниях об атаке на "Иван Хурс"
Так, Братчук прокомментировал "атаку" на российский корабль "Иван Хурс". Он считает, что оккупанты путаются в показаниях.
Сначала террористы говорили о том, что судно шло через Босфор, а это даже теоретически невозможно, ведь корабль военный.
Позже захватчики вообще сменили траекторию маршрута.
Это информационная гигиена. Надо доверять только нашим проверенным ресурсам,
– подчеркнул Братчук.
Что этому предшествовало
- 24 мая пропагандисты заявили, что якобы целых три морских беспилотника атаковали корабль-разведчик "Иван Хурс".
- Пропагандистские СМИ сообщали, что морякам "удалось успешно отбить атаку, корабль повреждений не получил".
- Позже в сети пропагандисты опубликовали кадры якобы атаки морских дронов. Российское минобороны также официально заявило об атаке.
- До этого пользователи сети начали выкладывать фото и видео, на которых можно увидеть дым над Крымским мостом. Им стало тревожно из-за ситуации на полуострове.
- Тогда стало известно, что Крымский мост был закрыт. Мол, в районе проводят так называемые учения. Правда, через несколько часов движение этим временным объектом все же было возобновлено.