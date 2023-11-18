8 дронов уничтожили на подлете к основной цели, – Гуменюк об атаке энергетики в Одесской области
Российские захватчики ночью 18 ноября в очередной раз атаковали Украину ударными беспилотниками типа "Шахед". В результате атаки попадание по энергообъекту в Одесской области.
В то же время большинство беспилотников сбили украинскую противовоздушную оборону еще до основной цели оккупантов. Об этом в эфире телемарафона рассказала спикер Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины – Наталья Гуменюк, передает 24 Канал.
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Россияне атаковали Юг Украины
Гуменюк подчеркнула, что ночная атака по Югу Украины была мощной. По ее словам, тогда обстрелы пытались противодействовать силам противовоздушной обороны и всем их подразделениям и формам реализации.
От мобильных огневых групп до стационарных комплексов и авиации все работали мощно. Все же 8 дронов в нашей зоне ответственности удалось уничтожить,
– подчеркнула спикер.
Она отметила, что очевидно, что враг уже начинает понемногу подбираться понемногу к энергетической инфраструктуре. В частности, попадание в Одесской области тому подтверждение.
"Есть попадание в объект энергетической инфраструктуры, вспыхнул пожар. Ее удалось локализовать, одно гражданское лицо получило ранения и было госпитализировано", – сказала Гуменюк.
Она подчеркнула, что работу по ликвидации последствий атаки спасатели еще завершают. Однако основная работа, по ее словам, уже позади.
Враг атаковал энергообъект в Одесской области
- В Воздушных силах рассказали, что 18 ноября враг атаковал Украину 38 ударными беспилотными летательными аппаратами типа "Шахед". В конце концов, украинской противовоздушной обороне удалось уничтожить 29 враждебных БпЛА.
- В то же время в результате вражеской атаки пострадала Одесская область. Там вспыхнул пожар на объекте энергетической инфраструктуры, один из работников получил ранение.
- Кроме того, последствия российской атаки есть и в Запорожской области. В частности, в Запорожье было попадание по объекту инфраструктуры, в домах рядом выбило окна. Информации о пострадавших в городе в результате вражеской атаки – нет.