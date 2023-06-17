Оккупанты выпустили управляемые авиабомбы по поселку Казацкому в Херсонской области. Впоследствии поступила информация о погибших и пострадавших в результате этого обстрела.

В субботу, 17 июня, около 16:00 враг атаковал Херсонщину двумя УАБами. Ситуацию прокомментировали в ОВА и Офисе Генерального прокурора, констатировав, что россиян привлекут к ответственности за это преступление

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Что известно о погибших

Известно, что из-за обстрела Казацкого в Каховском районе погиб один мирный житель: "Из-за прицельных ударов по мирному населению травмы, несовместимые с жизнью, получил местный", – констатировали правоохранители.

В то же время были ранены три человека:

35-летняя женщина;

88-летний мужчина;

17-летний юноша.

Раненых госпитализировали, им оказывают необходимую медицинскую помощь,

– написали в областной военной администрации.

Прокуратуры начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны. Отметим, это часть 2 статьи 438 Уголовного кодекса.

Последствия обстрела Казацкого / Фото Офиса генпрокурора

Атака на Киев накануне

В пьяницу, 16 июня, оккупанты атаковали крылатыми ракетами Киевскую область, из-за чего произошли повреждения инфраструктурных объектов, вспыхнул пожар в жилом доме и есть пострадавшие.

Украинская ПВО сбила во время этого обстрела: 6 аэробалистических ракет типа "Кинжал", 6 "Калибров", 2 разведывательных БПЛА врага.

Следует сказать, что в этот же день в Киев с визитом прибыли дипломаты из стран Африки. Эксперты констатировали, что до этой атаки они являлись союзниками российского диктатора Путина. Очевидно, Африка теперь задумается о том, следует ли поддерживать бункерного карлика.