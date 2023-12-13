Киев стал более защищенным: в ГУР объяснили, как Россия пытается поразить столицу

В течение недели Россия во второй раз атаковала Киев баллистическими ракетами. Поэтому воздушная тревога включалась не сразу.

Представитель ГУР МО Андрей Юсов прокомментировал ночную ракетную атаку на Киев 13 декабря со стороны России. Он рассказал о поведении оккупантов и работе защитников нашего неба.

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Что изменилось в действиях России

Украинский разведчик отметил, что российские оккупанты пытаются изменить свою тактику касательно атак на нашу столицу.

Очевидно, они (россияне – 24 Канал) пытаются изменить тактику, понимая, что Киев стал более защищенным средствами противовоздушной и противоракетной обороны. В частности, делают ставку на баллистику, потому что, как считает враг, баллистику сложнее сбивать. В принципе это правда, но мы видим, что наша ПВО, Воздушные силы работают очень эффективно,

– объяснил Юсов.

Он заявил, что государство-террорист также продолжает и будет продолжать свои комбинированные атаки. Речь идет о применении БПЛА вместе с ракетными ударами. Оккупанты меняют маршруты, а также время и места запуска.

Юсов также отметил, что по сравнению с 2022 годом количество выпущенных Россией ракет в ходе таких атак уменьшилось. В то же время представитель ГУР призвал украинцев не расслабляться. Ведь целью российских атак является гражданская критическая инфраструктура. Он подчеркнул, что вызовы очень серьезные.

Что говорят о последней атаке России на Киев