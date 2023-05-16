Случилось то, чего Путин очень сильно боялся, – политтехнолог о последствиях ракетной атаки

Российские минобороны заявили, что во время ночной ракетной атаки 16 мая ракетой "Кинжал" они якобы "поразили ЗРК "Patriot". Но Силы противовоздушной обороны сбили все 6 "Кинжалов", которые по Киеву запустили оккупанты.

Так был развеян очередной российский миф. Об этом 24 Каналу заявил политтехнолог Борис Тизенгаузен. Отметим, что в ВСУ отказались комментировать информацию минобороны страны-агрессора о якобы поражении ЗРК.

К теме Самая массированная атака Киева, шесть сбитых "Кинжалов": все о ракетных обстрелах 16 мая

"Миф в копилку мифов. Там, где лежат мифы о "непобедимой армии", лежит ныне и миф о "Кинжале", который "нельзя сбить", – подчеркнул он.

Теперь для россиян и всего мира, история о том, что "Кинжал" якобы "невозможно сбить" и что это "уникальное оружие, не имеющее аналогов", – это полный крах российской пропаганды. Поэтому россияне и "отзеркалили" то, что произошло.

"Путин никак не мог успокоиться. Он отправлял "Шахеды" 35 штук, затем 17 или 18 ракет было, и "Кинжал". И теперь комплексная атака", – сказал политтехнолог.

Чего хотел враг

По его мнению, у россиян было две цели. Первая – они искали ЗРК "Patriot". И вторая – вероятно, они все-таки хотели ударить по минобороны Украины.

"Хотя для меня теперь загадка – зачем стрелять в минобороны ночью. Наверное, больше такая "сакральная картинка" должна быть: "Смотрите, мы попали", – отметил Тизенгаузен.

Какой цели хотели достичь оккупанты во время ракетной атаки: смотрите видео

Этого боялся Путин

Российскому диктатору нужно было принимать решение после того, как Силы украинской ПВО сбили один "Кинжал". Сейчас произошла десакрализация оружия, которое якобы "нельзя сбить".

Случилось то, чего Путин очень боялся. Он мифологизировал собственное оружие. Его оружие было уничтожено крупнейшими профессионалами и с помощью американских систем,

– объяснил Борис Тизенгаузен.

И это, считает политтехнолог, одно из самых жестоких репутационных поражений россиян за последнее время. Все потому, что Путин не принял вовремя решение не отправлять больше "Кинжалы" по Украине.

"Вопрос – остановится он или нет. Для себя они сделали точку выхода – они заявили: "Система "Patriot" уничтожена". Конечно, она не уничтожена. Это система, которая уничтожает все российские ракеты, которые сюда летят", – рассказал он.

Поэтому россияне могут сейчас сказать, что якобы "достигли цели".

"Система "Patriot" уничтожена, больше там нечего бомбить и не будем драгоценные "Кинжалы" больше отправлять". Ведь эта ночная атака обошлась в 120 миллионов долларов", – подчеркнул политтехнолог.

Что известно о ракетной атаке 16 мая