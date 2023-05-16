Так був розвіяний черговий російський міф. Про це 24 Каналу заявив політтехнолог Борис Тизенгаузен. Зазначимо, що в ЗСУ відмовилися коментувати інформацію міноборони країни-агресорки про начебто ураження ЗРК.

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"Міф у скарбничку міфів. Там, де лежать міфи про "непереможну армію", лежить нині й міф про "Кинджал", який "не можна збити", – наголосив він.

Тепер для росіян та всього світу, історія про те, що "Кинджал" нібито "неможливо збити" і що це "унікальна зброя, яка немає аналогів", – це повний крах російської пропаганди. Тому росіяни й "віддзеркалили" те, що відбулося.

Путін ніяк не міг заспокоїтися. Він відправляв "Шахеди" 35 штук, потім 17 чи 18 ракет було, і "Кинджал". І тепер комплексна атака", – сказав політтехнолог.

Чого хотів ворог

На його думку, росіяни мали дві цілі. Перша – вони шукали ЗРК "Patriot". І друга – ймовірно, вони все-таки хотіли вдарити по міноборони України.

"Хоча для мене тепер загадка – навіщо стріляти в міноборони вночі. Напевно, більше така "сакральна картинка" мала бути: "Дивіться, ми влучили", – зауважив Тизенгаузен.

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Цього боявся Путін

Російському диктатору треба було ухвалювати рішення після того, як Сили української ППО збили один "Кинджал". Нині відбулася десакралізація зброї, яку начебто "не можна збити".

Відбулося те, чого Путін дуже боявся. Він же міфологізував власну зброю. Його зброя була знищена найбільшими професіоналами та за допомогою американських систем,

– пояснив Борис Тизенгаузен.

І це, вважає політтехнолог, одна із найжорстокіших репутаційних поразок росіян за останній час. Усе через те, що Путін не ухвалив вчасно рішення не відправляти більше "Кинджали" по Україні.

"Питання – зупиниться він чи ні. Для себе вони зробили точку виходу – вони заявили: "Система "Patriot" знищена". Звісно, вона не знищена. Це система, яка знищує усі російські ракети, які летять сюди", – розповів він.

Через те росіяни можуть нині сказати, що начебто "досягли мети".

"Система "Patriot" знищена, більше там нема чого бомбити й не будемо дорогоцінні "Кинджали" більше відправляти". Адже ця нічна атака коштувала 120 мільйонів доларів", – наголосив політтехнолог.

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