Окон нет, осколки повсюду: дом нардепки Рудик в Киеве зацепила взрывная волна
Источник:Кира Рудик
Россия в очередной раз совершила массированную атаку по Украине. Так, во время сегодняшней атаки, 2 января, пострадал дом народного депутата Киры Рудык в Киеве.
В результате российских обстрелов был поврежден киевский дом народной депутатки и главы партии "Голос" Киры Рудык. О том, как пострадало жилье, Рудик рассказала в своей соцсети.
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Дом Рудык был поврежден в результате атаки по Киеву
По словам Киры Рудык, взрывной волной накрыло ее дом. Она также поделилась фотографиями последствий атаки в своем доме.
Она рассказала, что окон больше нет, а вокруг разбитое стекло. Также она отметила, что поврежден фасад.
Дом нардепки Рудык в Киеве затронула взрывная волна / Фото Киры Рудык
Домашний уют изменил запах дыма и ада, который несет Россия,
– подчеркнула Рудык.
"Лучшая новость – мы нашли мою Мишель (кошку – 24 Канал). Спасибо всем, кто помогает и заботится", – подытожила народная депутат.
Какие последствия аткаки россиян по Киеву: основные новости
- 2 января оккупанты нанесли удар по столице Украины. Мэр Киева сообщил, что в пространстве города и области силы противовоздушной обороны уничтожили 61 ракету, из них около 10 "Кинжалов". А также до этого ночью – 13 "Шахедов".
- В КГВА рассказали, что в результате падения обломков ракет в разных районах города возникли пожары и разрушения. В частности: в Деснянском – предварительно сообщали о возгорании супермаркета; в Дарницком – повреждены нежилые помещения; в Голосеевском и Шевченковском – падение останков на открытой территории;
- В Печерском районе – обломки упали на крышу девятиэтажного жилого дома и еще один многоэтажный дом и частный дом; в Оболонском – возгорание жилого дома, падение останков на территорию нежилой застройки и складских помещений; в Святошинском – на нежилую застройку;
- В Подольском сообщали о возгорании на территории рынка, также повреждена газовая труба, магистрали водоснабжения и занялись примерно 6 авто, остатки упали на нежилую застройку, возможно возгорание жилого дома;
- Кроме этого, противник массированной ракетной атакой утром повредил оборудование электросетей. Из-за этого возникли повреждения воздушных линий высокого и среднего напряжения. Ремонтные бригады работают над решением проблемы.