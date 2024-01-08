Вместо витрин – фанера: как выглядят заведения в Киеве, пострадавшие после атаки России
Утром 2 января Россия атаковала ракетами Киев. В Соломенском районе столицы Украины возобновили работу заведения, поврежденные в результате ракетных обстрелов государства-агрессорки.
Вместо витрин в магазинах и салонах вставлены листы фанеры, на которых есть надписи – "мы работаем", информирует 24 Канал.
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Волю украинцев не сломить российскими обстрелами
О возобновлении работы заведений в Киеве после атаки России 2 января сообщили в социальных сетях.
В разбитых обстрелом домах на Соломенке снова открылись магазины и салоны. Вместо витрин – фанера,
– говорится в сообщении.
Поврежденный салон красоты в Соломенском районе возобновил работу / Фото из соцсети
На фото видно, что в салонах вместо окон установлены листы, а также отсутствуют вывески, но это не мешает заведениям работать и принимать посетителей.
Снова начало работать заведение в Киеве, которое пострадало 2 января / Фото из соцсети
Так, владельцы заведений с помощью надписей сообщили, что, несмотря на атаку врага, они продолжают работать.
Возобновило работу заведение после ракетных обстрелов Киева / Фото из соцсети
Массированная атака России на Украину 2 января: основные новости
- Страна-агрессорка утром 2 января запустила по Украине около сотни ракет. Враг применил 10 "Кинжалов", 70 ракет Х-59 и Х-101, и 3 "Калибра".
- Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с различными подразделениями Сил обороны Украины уничтожено 72 воздушных целей врага: 10 из 10 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал"; 59 из 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55; 3 из 3 крылатые ракеты "Калибр". Также Россия совершила террор мирного населения Украины, применив ударные дроны-камикадзе.
- На очередное военное преступление России отреагировал Владимир Зеленский. Он отметил, что уже третьи сутки наши воины ПВО делают невероятную работу.