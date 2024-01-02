Россияне запустили "Кинжалы" и не только: все, что известно об атаке на Киев, которая продолжает
Утром 2 декабря Россия атаковала Киев. Оккупанты бьют по столице ракетами. По вражеским целям работают силы ПВО.
Бойцы Путина атаковали, в частности, аэробалистическими ракетами "Кинжал". Все, что известно о вражеском обстреле, собирает 24 Канал.
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Оккупанты ударили с Ту-95МС и МиГ-31К
Около шести часов в Воздушных силах сообщили, что Россия подняла 16 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, из которых запустила ракеты по Украине.
Взрывы в Киеве прогремели около 7 утра. Дальше звучали снова и снова. По состоянию на 9 часов ракетная атака продолжается. По вражеским целям работают Силы ПВО.
Заметим, что по данным Воздушных сил, оккупанты подняли в небо 9 МиГ-31К. Агрессор запустил в направлении Киева аэробалистические ракеты "Кинжал".
Что известно о пострадавших
В 08:34 Виталий Кличко сообщил о 10 пострадавших в Соломенском районе. Однако уже около 9 утра их количество возросло.
В настоящее время 16 пострадавших в многоэтажном доме в Соломенском районе, где произошло возгорание в результате ракетной атаки. 15 из них медики госпитализировали,
– рассказал городской голова.
В части Киева исчезли свет и вода
Виталий Кличко сообщил, что часть объектов и жилых домов обесточены. Проблемы со светом в нескольких районах столицы. Также у некоторых временно отсутствует давление в водопроводной сети.
Из-за атаки временно отсутствует свет в части домов в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском и Оболонском районах,
– рассказали в ДТЭК.
Подчеркнули, что как только ситуация позволит, всем обязательно вернут свет.
"Верьте в энергетиков и ПВО!" – подчеркнули в компании.Кстати, в 08:37 в ДТЭК сообщили, что из-за российской атаки также отсутствует свет в Бучанском и Вышгородском районах.