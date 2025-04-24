Котика спасли, хозяйка – погибла: щемящие кадры из мест, куда ударили российские ракеты

Ночью 24 апреля Россия нанесла массированный удар по Киеву. Есть погибшие и раненые, повреждения получили десятки домов и автомобилей. Под завалами до сих пор могут оставаться люди.

Ведущая 24 Канала Дарья Трунова рассказала, что в Святошинском районе продолжается поисково-спасательная операция. Ее тронул момент, когда спасатели вытащили из-под завалов котика, но его хозяйка погибла.

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Что киевляне рассказывают об атаке

Пятиэтажка в Святошинском районе фактически стала эпицентром взрыва. На месте работают спасатели. В зону поражения не допускают гражданских и пострадавших. Соседние здания получили значительные повреждения. По меньшей мере в 10 из них выбиты окна и повреждены стены.

Один из жителей, Александр, находился на балконе второго этажа. Он рассказал, что через несколько минут после объявления воздушной тревоги раздался первый взрыв, впоследствии – второй. Взрывной волной были снесены окна, в доме выбиты межкомнатные двери. Его семья госпитализирована, сам же он получил ранения от осколков стекла.

Дом, в котором он жил – типичный старый трехэтажный. В таких районах в основном живут коренные киевляне. К сожалению, в квартире на первом этаже погибла пожилая женщина.

Больше всего тронуло, когда спасатели достали из-под завалов кота Мурчика. Но уже не было кому его отдать, потому что хозяйка погибла,

– поделилась Дарья Трунова.

Спасенный кот Мурчик / Фото 24 Канала

Отметим! Известно о 8 погибших и более 70 раненых.

Те, с кем удалось пообщаться ведущей, говорят, что не верят в мир – обстрелы не прекращаются, ракеты и дроны продолжают атаковать. Люди говорят, что не собираются сдаваться и не принимают переговоры, предусматривающие потерю украинских территорий.

Последствия российского удара по столице / Фото Национальная полиция Украины

Вокруг десятки поврежденных автомобилей и домов. Несмотря на все, люди не сдаются. На месте работают волонтеры – оказывают первую медицинскую помощь, раздают горячие обеды, передают защитные пленки для окон. Часть жителей остается дома, другие – отправляются к знакомым из-за опасности пребывания в поврежденных квартирах.

Разбор завалов продолжается. Несмотря на то, что взрыв произошел еще ночью, обломков остается много, возможно, под ними еще есть пострадавшие.

Этот случай – очередное напоминание о важности реагирования на воздушные тревоги. Взрывы прогремели через 5 – 7 минут после сигнала. Часть людей еще спала, другие не успели спуститься в укрытие. Пожилые люди оказались во время взрывов на лестнице.

В некоторых домах исчезло электроснабжение, чувствовался запах газа. Еще раз призываем всех не игнорировать тревоги – даже если кажется, что время еще есть.