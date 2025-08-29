Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил журналист из Великобритании Кейлин Робертсон. На момент начала атаки на столицу он возвращался из Донбасса.

"Вокруг пылали здания"

Кейлин Робертсон отметил, что возвращался из ночной поездки с Донбасса, примерно в 10 километрах от россиян, слушая артиллерию. Они переезжали через Днепр, наблюдали восход солнца и увидели, как три крылатые ракеты попали в центр Киева. Они поехали прямо туда, откуда шел дым.

Российская ракета только что упала в центре Киева. Вокруг меня горят здания. Спасатели продолжают вытаскивать людей из-под завалов. Именно это Россия делает в течение последних 3, 5 лет. Людей вытаскивают из разбитых домов. Людей, которых разбудили в 6 утра взрывом, что разрушил их дома. Это в самом сердце Киева,

– рассказал он.

Он прибыл именно тогда, когда приезжала полиция. Там не было никаких военных объектов. Это жилье, бизнесы гражданских, которые вынуждены жить под российскими обстрелами. Это терроризм России против украинцев.

Обломки еще падали, а людей вытаскивали из-под завалов. Я видел это много раз в Украине. Но поражает то, что обычно есть ощущение определенной безопасности, когда вы оставляете Донбасс или Херсон и приезжаете в Киев. Потому что это место, куда приезжают политики. Это было напоминанием, что в Украине совсем нет безопасного места,

– подчеркнул журналист.

Кроме того, была улица, на которой расположено здание с работниками правительства Великобритании, было повреждено здание ЕС. Все это произошло на той неделе, когда Россия запустила дрон над Польшей. Вряд ли это совпадение. Кейлин Робертсон убежден, что это намеренная провокация против Запада, против НАТО.

