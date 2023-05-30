Начитались фейков: военный эксперт оценил 3 вероятные цели постоянных обстрелов из России

В ночь на 30 мая Россия массированно обстреляла Киев. Украинской системе ПВО удалось сбить 90% вражеских воздушных целей. Западная пресса приводит 3 версии, почему страна-агрессорка постоянно атакует Украину.

Заместитель директора Центра исследования армии Михаил Самусь проанализировал 24 Каналу 3 вероятные цели оккупантов. По его словам, российское ПВО работает не так эффективно, особенно если посмотреть на атаку дронами в Москве.

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Россия пытается истощить наше ПВО

Одна из версий западной прессы – страна-агрессорка таким образом пытается истощить украинскую систему ПВО.

Михаил Самусь вспомнил, как в "слитых" документах Пентагона было сказано, что в конце мая у Украины не будет ракет до своих комплексов.

Возможно, Россия начиталась западных газет и действительно считает, что те фейковые истоки из американской разведки действительно правдивы. Поэтому возможно, они хотели проверить украинскую ПВО, но очевидно, что им это не удалось,

– считает он.

Россия хочет сорвать контрнаступление ВСУ

Также аналитики называют еще одну версию – Россия таким образом пытается сорвать подготовку к контрнаступлению ВСУ. Заместитель директора Центра исследования армии отметил, что поскольку наша ПВО сбила российские воздушные силы, мы не знаем, куда хотели попасть захватчики.

Эта версия имеет смысл. Россияне хотели бы уничтожить наши возможности. Мы уничтожаем командные пункты, склады с боеприпасами, сосредоточение личного состава и другой военной логистической инфраструктурой России. Мы делаем это так, чтобы враг не мог обороняться,

– сказал Самусь.

Он подчеркнул, что ВСУ используют высокоточное современное оружие от наших стран-союзников. Вооружение обеспечивает до 90% сбития российских целей.

Кремль пытается склонить Запад к компромиссам

Версию западных аналитиков, что Кремль хочет заставить Запад пойти на компромиссы, Михаил Самусь назвал слабой.

"Когда ты просто бьешь "Шахедами" и ракетами по Киеву, а 90% сбивают, на поле боя "тупик", ожидаешь наступления ВСУ, вряд ли это достаточный аргумент, чтобы Запад начал склоняться к прекращению помощи Украине и переговорам с Россией", – добавил он.

Ночная атака дронами по Киеву: главное

В ночь на 30 мая воздушную тревогу объявили в Киеве и ряде областей. По Киеву Россия выпустила 31 дрон "Шахид", украинская ПВО сбила 29 воздушных целей.

Правоохранители сообщили о более 50 обращениях от пострадавших после атаки Также зафиксировали повреждения домов, квартир, офисных помещений, гаражей, автомобилей и магазинов.

По предварительной информации, один человек погиб, 11 человек получили ранения. Известно о повреждении 17 жилых объектов.