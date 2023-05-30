Заступник директора Центру дослідження армії Михайло Самусь проаналізував 24 Каналу 3 ймовірні цілі окупантів. За його словами, російське ППО працює не так ефективно, особливо якщо подивитись на атаку дронами у Москві.

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Росія намагається виснажити наше ППО

Одна з версій західної преси – країна-агресорка у такий спосіб намагається виснажити українську систему ППО.

Михайло Самусь пригадав, як у "злитих" документах Пентагону було сказано, що у кінці травня Україна не матиме ракет до своїх комплексів.

Можливо, Росія начиталась західних газет і дійсно вважає, що ті фейкові витоки з американської розвідки дійсно правдиві. Тому, можливо, вони хотіли перевірити українську ППО, але, очевидно, що їм це не вдалося,

– вважає він.

Росія хоче зірвати контрнаступ ЗСУ

Також аналітики називають ще одну версію – Росія у такий спосіб намагається зірвати підготовку до контрнаступу ЗСУ. Заступник директора Центру дослідження армії зазначив, що оскільки наша ППО збила російські повітряні сили, ми не знаємо, куди хотіли влучити загарбники.

Ця версія має сенс. Росіяни хотіли б знищити наші можливості. Ми знищуємо командні пункти, склади з боєприпасами, зосередження особового складу та іншою військовою логістичною інфраструктурою Росії. Ми робимо це так, щоб ворог не міг оборонятися,

– сказав Самусь.

Він підкреслив, що ЗСУ використовують високоточні сучасну зброю від наших країн-союзників. Озброєння забезпечує до 90% збиття російських цілей.

Кремль намагається схилити Захід до компромісів

Версію західних аналітиків, що Кремль хоче змусити Захід піти на компроміси, Михайло Самусь назвав слабкою.

"Коли ти просто б'єш "Шахедами" і ракетами по Києву, а 90% збивають, на полі бою "глухий кут", очікуєш наступу ЗСУ, навряд чи це є достатнім аргументом, щоб Захід почав схилятись до припинення допомоги Україні та переговорів з Росією", – додав він.

Важливо! Загибла жінка під час падіння уламків перебувала на балконі та спостерігала за роботою української ППО. Наголошуємо, що під час повітряної тривоги потрібно негайно перейти в укриття, щонайменше, скористатися правилом двох стін. Перебувати біля вікон в цей момент надзвичайно небезпечно.

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