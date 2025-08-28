Российская армия нанесла циничный удар по Киеву в ночь на 28 августа. Погибли люди, которые спокойно спали в своих домах. Среди них есть дети.

Под атаку врага попал в частности Дарницкий район, где до сих пор продолжается поисково-спасательная операция. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на городского голову столицы Виталия Кличко.

Что известно о количестве погибших в Киеве и сколько среди них детей?

Во время поисково-спасательной операции работники ГСЧС продолжают обнаруживать тела погибших. Вражеский удар унес жизни уже 18 человек. Это информация по состоянию на 14:51. Погибли в частности четверо детей. Самой маленькой жертве обстрела – всего три годика.

В память обо всех погибших в Киеве объявлен день траура. В пятницу, 29 августа, в столице запрещены массовые мероприятия, а также будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях города.

Большинство убитых нашли в Дарницком районе Киева, а несколько – в Шевченковском.

По информации министра МВД Игоря Клименко дети погибли по дороге в больницу, ведь получили сверхсложные травмы. Тело одного маленького жителя деблокировали на месте удара.

Как сообщил председатель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, среди 38 пострадавших жителей есть 10 детей. У всех раненых – телесные травмы различной степени тяжести. Врачи оказывают киевлянам помощь.

На местах поражения продолжаются поисково-спасательные и аварийные работы. Люди также обращаются к специалистам, чтобы получить помощь за уничтоженное жилье.

Что известно об обстреле Киева 28 августа?