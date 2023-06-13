Оккупанты атаковали Киев: сколько вражеских целей удалось уничтожить

13 июня 2023, 06:43
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КГВА

Ночью 13 июня оккупанты в очередной раз атаковали столицу Украины. По предварительным данным властей, на Киев россияне запустили крылатые ракеты.

Предварительно для нападения на Киев враг применил крылатые ракеты Х-101 / 555. Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

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Все вражеские цели уничтожила ПВО

Все вражеские цели в воздушном пространстве вокруг Киева были обнаружены и успешно уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны (подробнее – в отчетах Воздушных сил и Генерального штаба),
– отметил Попко.

Также добавил, что информация о жертвах или разрушениях пока не поступала. Однако данные собираются и уточняются.

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Что уже известно о ночной атаке оккупантов

  • Враг атаковал Харьков БПЛА "Шахед". К сожалению, есть попадания в гражданскую инфраструктуру. По предварительным данным, пострадало коммунальное предприятие в Киевском районе, а также складское помещение в Салтовском, где в результате взрыва произошел пожар. Информацию о пострадавших уточняют.
  • Александр Вилкул сообщил, что в Кривом Роге российские террористы попали в несколько совершенно мирных объектов в разных частях города. В частности, пятиэтажное здание. Есть пострадавшие в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, возможно, под завалами находятся люди.
  • В Генштабе ВСУ сообщили, что ночью враг применил по Украине 14 крылатых ракет Х-101/555. 10 из них уничтожила наша ПВО. Кроме того, оккупанты нанесли авиационный удар 4 "Шахедами", один дрон сбили наши защитники.

Автор: Юлія Лобурак