Оккупанты атаковали Киев: сколько вражеских целей удалось уничтожить
Источник:КГВА
Ночью 13 июня оккупанты в очередной раз атаковали столицу Украины. По предварительным данным властей, на Киев россияне запустили крылатые ракеты.
Предварительно для нападения на Киев враг применил крылатые ракеты Х-101 / 555. Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.
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Все вражеские цели уничтожила ПВО
Все вражеские цели в воздушном пространстве вокруг Киева были обнаружены и успешно уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны (подробнее – в отчетах Воздушных сил и Генерального штаба),
– отметил Попко.
Также добавил, что информация о жертвах или разрушениях пока не поступала. Однако данные собираются и уточняются.
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Что уже известно о ночной атаке оккупантов
- Враг атаковал Харьков БПЛА "Шахед". К сожалению, есть попадания в гражданскую инфраструктуру. По предварительным данным, пострадало коммунальное предприятие в Киевском районе, а также складское помещение в Салтовском, где в результате взрыва произошел пожар. Информацию о пострадавших уточняют.
- Александр Вилкул сообщил, что в Кривом Роге российские террористы попали в несколько совершенно мирных объектов в разных частях города. В частности, пятиэтажное здание. Есть пострадавшие в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, возможно, под завалами находятся люди.
- В Генштабе ВСУ сообщили, что ночью враг применил по Украине 14 крылатых ракет Х-101/555. 10 из них уничтожила наша ПВО. Кроме того, оккупанты нанесли авиационный удар 4 "Шахедами", один дрон сбили наши защитники.