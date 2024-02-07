В КГВА назвали последствия террористического удара по Киеву
Российские оккупанты утром 7 февраля совершили очередной террористический удар по Украине. В частности над столицей сбили около 20 ракет. Уже известно о погибших и десятке пострадавших.
Представитель КГВА Михаил Шаманов рассказал 24 Каналу, что это уже третий ракетный удар по Киеву с начала 2024 года. Враг применил крылатые ракеты с бортов стратегических бомбардировщиков, которые летели с территории России.
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Новые детали атаки на Киев
Ракеты заходили на столицу несколькими волнами с разных направлений. Силами и средствами противовоздушной обороны над Киевом было поражено примерно два десятка вражеских ракет, но в результате падения обломков, есть разрушения и пострадавшие.
В столице в Голосеевском районе ликвидируют пожар в 18-этажке, произошло возгорание на нескольких этажах. Оттуда эвакуировали 52 человека, 8 – спасенных, 12 человек получили травмы. На месте продолжают работать отряды ГСЧС. По состоянию на сейчас (10:40 – 24 Канал) известно о двух погибших,
– рассказал представитель КГВА.
Также в этом районе в результате пожара на станции СТО сгорело и было повреждено около 40 автомобилей, пожар ликвидировали. На месте работают сотрудники ГСЧС.
В Днепровском районе, известно, что пострадали два человека, повреждены электросети, ремонтные бригады энергетиков работают над восстановлением энергоснабжения.
По информации Минэнерго, в результате ракетного удара отключилась линия электросетей, была обесточена подстанция. Из-за этого отключена часть потребителей в двух районах – в целом примерно 19 500 абонентов. Также без света осталось учреждение здравоохранения, энергетики рассчитывают заживить потребителей в течение трех часов,
– добавил Михаил Шаманов.
Вследствие того, что нет электроэнергии, могут быть проблемы с движением троллейбусов и трамваев в Киеве. Также изменено движение общественного транспорта, поэтому людей предупреждают о соответствующих сложностях.
Ракетная атака на Киев: главное
- Враг совершил очередную массированную атаку на столицу. Из-за падения обломков в Голосеевском районе произошло возгорание здания. Также там пылали машины и помещения СТО. В Днепровском районе – повреждены линии электропередач, магистраль теплоснабжения. Ремонтные работы начнутся, когда позволит ситуация с безопасностью.
- В Голосеевском районе горела многоэтажка: загорелось с 10 по 15 этажи. Большинство раненых жили именно в этом доме. По состоянию на утро 7 февраля сообщалось об 11 людях, которые получили травмы. Часть киевлян осталась без света.
- К сожалению, количество жертв и пострадавших может увеличиться. Из многоэтажки в Голосеевском районе госпитализировали уже 6 человек. Среди них – беременная женщина. Также известно о двух погибших, но под завалами еще могут оставаться люди.
- Владимир Зеленский уже отреагировал на атаку врага. Он сообщил, что под ударом россиян было 6 регионов нашей страны. Разрушения ликвидируют соответствующие службы. Президент подчеркнул, что последствия для России обязательно будут. Украина ответит оккупантам.