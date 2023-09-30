В Константиновке россияне попали авиабомбой в локацию, где гуляли дети: ранен мальчик

Россияне продолжают терроризировать мирное население Украины. 30 сентября враг ударил по прифронтовой Константиновке авиабомбой. Били оккупанты по локации, где прогуливались дети.

Как отмечают в Донецкой областной прокуратуре, в результате атаки авиабомбой пострадал один ребенок. Рассказываем, что известно об ударе по Константиновке.

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Атаковали Константиновку после обеда

По имеющимся данным, российские военные около 16:00 нанесли авиаудар по Константиновке. Предварительно, враг мог использовать КАБ-500. Как отмечают в прокуратуре, в зоне поражения была территория транспортного предприятия, а также жилая застройка, где на тот момент на улице гуляли двое детей.

Известно, что ранения получил 13-летний мальчик. У него минно-взрывная травма, а также осколочное ранение головы.

Также известно, что от рук россиян ранения получили две женщины в возрасте 43 и 54 года в селах Ласточкино Покровского района и Новоукраинка Волновахского района. Вероятно, по ним оккупанты били из артиллерии. По имеющейся информации, обе женщины находились в своих домах на момент атаки. Их госпитализировали и оказывают медицинскую помощь.

Кроме того известно, что враг разрушил и повредил более двух десятков частных и многоквартирных жилых домов. А также хозяйственные постройки, помещения предприятия, автомобили и линии электропередач.

Что известно об атаках Донецкой области