Ударили бы позже, было бы много горя, – волонтер из Кривого Рога о попадании по местному ТРЦ
В понедельник, 8 января, российские оккупанты ударили по Кривому Рогу. Враг нанес по городу не менее 9 ударов. Это самая массированная атака по Кривому Рогу с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Взрывы в Кривом Роге были мощные и ощутимые. Волонтер из Кривого Рога Дмитрий Гайдар рассказал 24 Каналу, что в домах, больницах вылетели окна.
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Оккупанты попали в ТРЦ
Дмитрий Гайдар вспомнил, что когда начались взрывы в Кривом Роге, две женщины попросили его отвезти их в укрытие. В убежище женщины и дети плакали. Люди испытали сильный стресс и панику. В частности, захватчики ударили в один из торгово-развлекательных комплексов города.
Обычный торгово-развлекательный комплекс. На втором этаже находится детская игровая комната. Если бы ударили чуть позже, то было бы очень много горя,
– отметил он.
Полиция и коммунальные службы очень быстро отреагировали. Последствия прилетов до сих пор убирают. Также в Кривом Роге много порывов электросетей. Коммунальщики сейчас с этим борются. Очень много заваленных деревьев и пострадавших автомобилей.
Ракетная атака на Кривой Рог 8 января: главное
- Утром 8 января Россия нанесла очередной удар по Украине. Враг использовал авиацию. В частности, под ударом оказался Кривой Рог. Один человек погиб. Это женщина 62 лет. Также три человека ранены.
- Оккупанты попали в ряд объектов гражданской инфраструктуры. В частности, торговый центр, 20 частных домов и более 200 многоквартирных, 3 школы, Терцентр, окна, балконы, линии и контактная сеть скоростного трамвая, 300 окон в двух больницах (больных перевели в другие палаты).
- Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что торговый центр подлежит восстановлению, однако делать предварительные выводы рано. В то же время пути скоростного трамвая очень перебиты. На восстановление уйдет неделя.
- Из-за массированной ракетной атаки возникли обесточивания в сети. В Кривом Роге обесточено более 15 тысяч абонентов. Александр Вилкул сообщил, что из-за отсутствия электроэнергии 4 котельни начали работать на генераторах. Также на них работают и насосные станции. Кроме того, из-за непогоды в городе не курсируют троллейбусы и трамваи, поскольку обледенела контактная сеть.