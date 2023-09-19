После удара "Шахедами" во Львове перекрыли улицу Городоцкую: движение вернули спустя 9 часов

Львов 19 сентября оказался под атакой российско-иранских ударных беспилотников типа "Шахед". Из-за падения обломков в городе перекрыли улицу Городоцкую.

В частности, движение транспорта там было запрещено. Кроме этого, на улице Городоцкой работала специальная техника.

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На улице Городецкой возобновили движение

В патрульной полиции Львовской области отметили, что транспорт начал двигаться по улице Городоцкой примерно в 18 часов 27 минут. Это произошло почти после 9 часов перекрытия движения.

Движение возобновили!

– написали в патрульной полиции области.

Ранее во Львовском городском совете отмечали, что улица Городоцкая перекрыта от перекрестка с улицы Патона к кольцу в обе стороны. Жителей города призвали обходить указанный участок дороги.

Кроме того, в горсовете отметили, что в результате перекрытия улицы Городоцкой троллейбус №27 временно курсирует по маршруту троллейбуса №32, следуя от Университета до улицы Суботовской. Впоследствии стало известно, что весь общественный транспорт начал курсировать в обычном режиме.

Что известно об атаке Львова "Шахедами"