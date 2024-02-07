В 400 метрах от домов: в Львовской области в поле обнаружили обломки недетонированной ракеты

В одном из сел Николаевской общины Стрыйского района обнаружили обломки ракеты, которая не сдетонировала. Ее нашли в поле, недалеко от жилых домов.

Эта ракета – вражеская цель, по которой отработали украинские Силы ПВО.

Смотрите также На Львовщине слышали взрывы

В поле нашли обломки не детонированной ракеты

Председатель Львовской ОВА рассказал, что в 400 метрах от жилых домов в одном из сел Львовской области нашли обломки ракеты. Известно, что она не сдетонировала.

Ее подбили украинские защитники неба. Козицкий рассказал, что на место уже выехали взрывотехники,

Настойчиво прошу: если вам попалась подобная "находка", ни в коем случае не подходите к ней, а тем более – не прикасайтесь,

– подчеркнул председатель Львовской ОВА.

Он отметил, что обломки могут быть смертельно опасными. В таких случаях необходимо немедленно позвонить в полицию по номеру 102.

Маневры российских крылатых ракет во время атаки на Украину

Всего ночью и утром над Украиной уничтожили 29 ракет и 15 вражеских беспилотников. Противник применял ударные БпЛА, крылатые, баллистические и зенитные управляемые ракеты. Итого – 64 средства воздушного нападения.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что вражеские крылатые ракеты во время массированной атаки на Украину постоянно меняли свой курс и маневрировали в западных регионах.

По его словам, "ракета программируется накануне удара. Она долетает до определенного места, куда ей назначено, делает поворот, что тоже заложено в программировании, влево – вправо, меняет курс. Таким образом, может десятки раз менять курс"

Он отметил, что вражеские цели долетели почти до Самборского района в Львовской области, что довольно близко к границе с Польшей. А уже потом они дальше повернули во львовском направлении, потом снова в направлении Тернопольской области.