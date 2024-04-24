Атака могла стоить 10 миллионов долларов: враг ударил по месту хранения авто в Одессе

Россия продолжает бить по украинским мирным городам. В частности, под ударом оказалась и Одесса.

Утром 24 апреля в Одессе раздавались взрывы. Россия ударила по месту хранения выведенной из строя автомобильной техники.

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Враг хочет атаковать инфраструктуру

Враг пытается выискивать объекты военной инфраструктуры в тылу. К счастью, обошлось без жертв, ведь военные там не находились.

Россия не жалеет дорогостоящих боеприпасов.

На этот раз атака могла обойтись ему в почти 10 миллионов долларов США,

– говорится в сообщении.

Ранее сообщали, что в результате удара есть по меньшей мере одна пострадавшая и существенные разрушения. В общем, враг постоянно кроет огнем Одессу и прифронтовые территории на Востоке и Юге.

В Харькове 6 пострадавших