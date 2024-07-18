Неспокойной выдалась для оккупантов ночь на 18 июля. Морские дроны атаковали Севастополь и Новороссийск.

В России традиционно заявили о том, что атака якобы отражена, а дроны уничтожены. Об этом рассказывают российские СМИ, передает 24 Канал.

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Что известно об атаке морских дронов

Около 5:00 российские СМИ сообщили, что в Севастополе якобы удалось отразить атаку надводного беспилотника. Ну и конечно там заявили о том, что дрон был якобы уничтожен.

Через некоторое время в телеграм-канале "Крымский ветер" появилась информация о том, что в Севастополе вертолет стрелял по неизвестной цели. В частности, на видео можно увидеть какие-то неизвестные пуски с земли.

В Севастополе отражали атаку дронов: смотрите видео

Впоследствии глава Новороссийска сообщил об опасности атаки безэкипажных катеров, в городе звучала сирена.

Впрочем, пока официальная информация о последствиях атаки отсутствует.

К слову, 15 июля Севастополь оказался под массированной атакой дронов. В привычной для себя манере о повреждении или уничтожении других объектов враги не рассказали.