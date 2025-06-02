Оттуда вылетали дроны: в Иркутской области наградят мужчин, которые бросали в фуру камнями

В Иркутской области местные жители бросали камни в фуру, из которой вылетали дроны и и атаковали тамошний аэродром "Белая". Губернатор решил наградить этих "смельчаков".

По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, оперативный штаб региона решает, как отметить храбрость местных жителей, которые, несмотря на опасность, пытались сбить украинские дроны, вылетевшие из фуры, камнями, передает 24 Канал.

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Что известно

Вчера в социальных сетях появились кадры с неравнодушными гражданами, которые пытались помешать работе беспилотников. В рамках работы оперативного штаба мы оценим их действия и примем решение о поощрении,

– написал Кобзев в своем телеграмм-канале.

Напомним, что в сети распространили видео, на которых местные мужики, когда увидели, что из грузовика, припаркованного на заправке, вылетают вражеские FPV-дроны, бросились на них со всем, что попалось под руку.

К слову, в марте 2025 года МЧС России запретило сбивать беспилотники подручными средствами, поскольку это может быть опасным.

Напомним, что уже появились первые спутниковые кадры аэродрома "Белая" после атаки беспилотников. На них зафиксировано уничтожение по меньшей мере четырех бомбардировщиков.