Там было до 20 самолетов Су-34: атаку на аэродром Морозовск совместно провели СБУ и ВСУ
В Ростовской области 17 декабря россияне жаловались на взрывы на военном аэродроме в Морозовске. В конце концов, стало известно, что это была успешная операция украинских спецназовцев.
Так, аэропорт атаковала СБУ совместно с Вооруженными Силами Украины. Об этом в комментарии 24 Каналу сообщили источник в украинских спецслужбах.
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Морозовск атаковали СБУ и ВСУ
Представители украинских спецслужб отметили, что российский аэропорт был важной целью для наших военных. Там ведь расположено место дислокации 559-го бомбардировочного авиационного полка воздушно-космических сил России.
Атаковали аэродром беспилотниками. И хотя в России уже традиционно успели заявить, что все БПЛА были сбиты, в реальности Служба безопасности вместе с ВСУ нанесла врагу существенное поражение в технике,
– отметил источник в спецслужбах.
Спецназовцы также отметили, что на аэродроме в момент удара находились до 20 самолетов Су-34. Также на территории аэродрома были расположены 3 радиолокационных станции и другая техника, которая могла наносить вред нашему государству.
Россияне жаловались на атаку на аэродром в Морозовске
- Российские пропагандисты ночью 17 декабря жаловались о массированной атаке "неизвестными беспилотниками". Беспилотные летательные аппараты заметили над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями.
- Впоследствии стало известно, что поврежден в Ростовской области военный аэродром в населенном пункте Морозовск. В сети также распространили видео момента атаки.
- Далее в социальных сетях также распространили фото с последствиями обстрела российского аэропорта. В частности, там видны закрылки, вероятно, Су-34, которые все иссечены. Кроме того, на опубликованных фото также видны надписи: "Ани Лорак спонсор" и послание "От Ярика".
- В ГУР МО наконец рассказали, что атака военного аэродрома в Морозовске была очередной успешной работой украинской разведки. К тому же, в ведомстве опровергли заявления пропагандистов об "сбивании всех беспилотников" во время атаки российскими оккупационными войсками.