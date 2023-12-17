Там было до 20 самолетов Су-34: атаку на аэродром Морозовск совместно провели СБУ и ВСУ

В Ростовской области 17 декабря россияне жаловались на взрывы на военном аэродроме в Морозовске. В конце концов, стало известно, что это была успешная операция украинских спецназовцев.

Так, аэропорт атаковала СБУ совместно с Вооруженными Силами Украины. Об этом в комментарии 24 Каналу сообщили источник в украинских спецслужбах.

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Морозовск атаковали СБУ и ВСУ

Представители украинских спецслужб отметили, что российский аэропорт был важной целью для наших военных. Там ведь расположено место дислокации 559-го бомбардировочного авиационного полка воздушно-космических сил России.

Атаковали аэродром беспилотниками. И хотя в России уже традиционно успели заявить, что все БПЛА были сбиты, в реальности Служба безопасности вместе с ВСУ нанесла врагу существенное поражение в технике,

– отметил источник в спецслужбах.

Спецназовцы также отметили, что на аэродроме в момент удара находились до 20 самолетов Су-34. Также на территории аэродрома были расположены 3 радиолокационных станции и другая техника, которая могла наносить вред нашему государству.

Россияне жаловались на атаку на аэродром в Морозовске