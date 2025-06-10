Взрывы не яркие, но влияние колоссальное: в чем важность удара по аэродрому "Саваслейка"

В ночь на 9 июня ССО совместно с другими составляющими Сил обороны ударили по аэродрому "Саваслейка". По сообщению Генштаба, его враг использовал для ударов по Украине. Операция стала одной из самых удачных.

Такое мнение 24 Каналу высказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, заметив, что Украина могла поразить важную авиацию для россиян. Таких атак со временем будет только больше.

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В чем важность удара по аэродрому "Саваслейка"

По словам исполнительного директора Украинского центра безопасности и сотрудничества, аэродром "Саваслейка" находится на расстоянии 600 километров от территории, которые контролируют украинские войска. Вероятно, удалось поразить самолеты МиГ-31К и Су-30/34.

Жмайло объяснил, что МиГ-31К – это тот самый МиГ, но буква "К" непосредственно указывает, что это "Кинжал". К сожалению, эти ракеты максимально быстро долетают до украинских городов.

Бортов МиГ-31К у россиян мало – от 12 до 24 единиц. Еще в 1993 году они перестали производить их, потому что были проблемы с двигателями: каждые 300 часов налета, что очень мало для авиации. Сейчас оккупанты думают, как восстановить производство двигателей.

Итак, мы говорим о 12 – 24 бортах, еще раньше мы уничтожили их. Сколько осталось в строю? Это уже считаем единицами. То же с "Кинжалами" – в месяц россияне могут изготовить 10 – 15 единиц при накоплении 100 единиц. Это критически мало для ядерной державы,

– подчеркнул он.

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества добавил, что каждый такой удар, даже если он не приносит ярких взрывов, существенно влияет на логистику врага. Ведь после таких атак россияне вынуждены перебрасывать свою авиацию и перепланировать удары по Украине.

"Таких ударов будет увеличиваться. Нынешняя адаптация России – это только начало для наших врагов", – подытожил он.

К слову, село Саваслейка расположено в Кулебацком городском округе Нижегородской области России. Его население составляет около 2 700 человек. На аэродроме "Саваслейка" дислоцируется филиал 4-го Государственного центра подготовки авиационного персонала и военных испытаний минобороны России.