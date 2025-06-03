Песков рассказал, как Путин узнал об операции "Паутина"

1 июня СБУ осуществила невероятную операцию по поражению российских военных авиабаз. В Кремле признали, что Владимир Путин фактически вживую наблюдал за собственным позором.

В комментарии пропагандистам представитель Путина Дмитрий Песков рассказал, как его хозяин узнал о катастрофе, которая происходила на российских аэродромах, и взрывах на железных дорогах, передает 24 Канал.

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Что сказали в Москве

У Пескова спросили, как диктатор отреагировал на события 1 июня, и каким будет ответ России на действия украинцев.

"Мы говорили, что президент получал информацию о том, что произошло, в режиме онлайн. Это первое. Также продолжается следствие. И было соответствующее заявление министерства обороны России", – отметил чиновник.

Он посоветовал дождаться результатов следствия и ориентироваться на заявления российского оборонного ведомства.

Напомним, что в минобороны страны-агрессора назвали взрывы на аэродромах "терактом". Также там преуменьшили потери в ходе операции "Паутина". Оккупанты утверждают, что на военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки были отбиты.

В Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов с территории, расположенной в непосредственной близости от аэродромов, произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники.