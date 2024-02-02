Россияне говорят о поражении, – в Воздушных силах рассказали о последствия атаки по Бельбеку

Украина продолжает проводить успешные операции по уничтожению авиации врага. В частности, сами же россияне признают, что несколько единиц удалось уничтожить во время атаки на аэродром в Крыму.

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона рассказал, что в российских пабликах распространяется информация, что во время атаки на аэродром Бельбек было ликвидировано по меньшей мере три российских самолета.

"Это вопрос к нашим разведкам больше. Это те, кто добывает эту информацию из разных источников. Мы тоже получаем информацию из разных источников. В частности, от партнеров. Лучшие подтверждения – это спутниковые снимки, где можно что-то разглядеть. Но еще лучше – это некрологи в российских пабликах, это то, что они сами уже признают и публикуют информацию о том, что было уничтожено три самолета, потом там был личный состав. Это лучшее подтверждение того, что "не все цели сбиты", как они привыкли говорить", – сказал Юрий Игнат.