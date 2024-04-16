Россияне пользуются моментом: Свитан назвал главную проблему в боях за Часов Яр

Владимир Путин отдал приказ военному командованию захватить Часов Яр до 9 мая. Россиянам нужна хоть какая-то победа, поэтому они перебрасывают туда резервы. Украине трудно сдерживать эти атаки из-за недостаточного количества вооружения.

Об этом рассказал 24 Каналу полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, заметив, что кроме 9 мая, в России также 7 мая запланирована "инаугурация" президента. Это двойной праздник, который в информационном поле России должен быть подкреплен "подвигами" на поле боя. Он добавил, что Часов Яр для россиян тоже очень важен, как военное достижение.

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Высоты Часового Яра

Высоты, на которых расположен Часов Яр труднодоступны для России. Сейчас Украине очень не хватает боеприпасов, поэтому у оккупантов появилась возможность наступать на этом направлении.

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При достаточном количестве боеприпасов высоты Часового Яра к себе бы не подпустили ни одно российское подразделение ближе чем на 15 – 20 километров. Россияне пользуются моментом, пока не появятся основные боеприпасы (в Украине – 24 Канал),

– подчеркнул военный эксперт.

Задача Министерства обороны Украины – обеспечить боеприпасами такие сложные направления на фронте. Свитан рассказал, что в районе Часового Яра работают опытные подразделения, которые выполняют боевые задачи.

Есть возможность удержать Часов Яр и уничтожить большое количество российской техники и личного состава. Возможность есть, но нет достаточного количества вооружения, на которое мы ждем,

– отметил он.

Последствия потери Часового яра

Для Украины потеря Часового Яра была бы очень тяжелой. Отойти на 2 линию обороны за Часовым Яром вдоль агломераций Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка – очень опасно для гражданского населения.

Эти четыре города мы потеряем в таком виде как они есть сейчас. Россияне уже пытаются дальними средствами поражения достать до этих агломераций,

– сказал Роман Свитан.

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