Основное попадание было в 9-этажку: детали ужасного удара по Черновцам

Ночью 12 июля россияне массированно атаковали города Украины, в том числе и Черновцы. Город подвергся комбинированным ударам и "Шахедами", и крылатыми ракетами.

Оккупанты били исключительно по гражданским объектам, в частности жилых домах и детском саду. Об этом 24 Каналу рассказал заместитель городского головы Черновцов Евгений Маховиков, отметив, что все соответствующие службы продолжают свою работу.

Смотрите также Путин –убийца, который просто делает свою работу, –Зеленский

Куда именно попали россияне в Черновцах?

По словам заместителя городского головы Черновцов, главные убытки в городе вызвали падение обломков ракеты и взрывная волна. К сожалению, известно о 2 погибших. Еще 4 человека находятся в крайне тяжелом состоянии. Из-за удара повреждены два жилых дома и коммерческая недвижимость.

Основное попадание – 9-этажка. Важно отметить, как сработали все службы – сразу развернули все подразделения на разных уровнях. Сейчас ликвидация последствий продолжается,

– подчеркнул он.

Российская пропаганда как всегда начала кричать о попадании в военные объекты в Черновцах, Луцке и Львове. Маховиков заметил, что наверное и детский сад в городе, который тоже пострадал в результате удара, враг называет "военной фабрикой".

Сейчас работа детсада приостановлена. Деток мы рассредоточим в другие дошкольные учреждения рядом,

– сказал заместитель городского головы Черновцов.

Он добавил, что горсовет сразу предложил жителям, в которых повреждены дома, оказание медицинской помощи и продукты питания. Горожане имели возможность воспользоваться транспортом для перевозки в другие места. Соответствующая комиссия продолжает работать над определением убытков.

К слову, сегодня во Львове была самая масштабная дроновая атака. Пострадали 9 человек, среди которых 11-летний парень, повреждены 46 домов и более 500 окон.

Взрывы раздавались и в Луцке, где в результате вражеского удара фактически уничтожен частный жилой дом. По словам городского головы, по состоянию на сейчас нет информации о погибших.