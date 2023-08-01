Мощная атака на Чонгарский мост: какое оружие могли использовать ВСУ

ВСУ метко попали в железнодорожный мост в Чонгаре. Это принесло много проблем для логистики россиян. Для удара украинские защитники использовали западное оружие.

Ремонт моста поможет выиграть немного времени для ВСУ Это будет способствовать хорошим результатам на фронте. Об этом 24 Каналу рассказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

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Каким оружием атаковали мост

29 июля ВСУ метко попали по железнодорожному мосту в Чонгаре. К сожалению, пролет моста обрушился не полностью. Удары нанесены у самого берега, так что повреждение будет проще восстановить.

Впрочем, хорошо то, что наши ракетчики уже простреляли эту мишень и нанесли существенные потери врагу. Вероятно, удары были нанесены ракетами Stowm Shadow,

– отметил Сергей Кузан.

Эти ракеты предназначены для разрушения капитальных сооружений и укреплений, в частности бетонных конструкций. То есть цели, которые трудно разрушить беспилотниками или другими снарядами.

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Проблемы с логистикой будут существенными

При этом разрушение не всего моста все еще имеет немалые последствия для россиян.

Это замедлит темпы поставки оружия, ведь железная дорога является основным путем для обеспечения оружием, снарядами и всей военной амуницией. Это весь Херсонский и Запорожский фронт

– отметил Кузан.

Теперь кафирам нужно будет использовать альтернативные пути, в частности автодороги. Поэтому нужно менять всю логистику, искать автотранспорт. Это не только увеличивает время снабжения силами и средствами, но и существенно уменьшает количество "подмоги".

"Каждую такую задержку в условиях интенсивных боевых действий ощущают две стороны. Именно это время очень необходимо нашим Силам обороны на Юге для того, чтобы оказывать огненное давление", – отметил Кузан.

Из-за того, что россияне пока имеют преимущество в количестве снарядов и артиллерии, украинским военным необходимо уничтожать их возможности. Это позволит силам на фронте двигаться вперед и освобождать новые территории.

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