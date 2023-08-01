Ремонт мосту допоможе виграти трохи часу для ЗСУ. Це сприятиме гарним результатам на фронті. Про це 24 Каналу розповів голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан.

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Якою зброєю атакували міст

29 липня ЗСУ влучно поцілили по залізничному мосту в Чонгарі. На жаль, проліт мосту обвалився не повністю. Удари завдані біля самого берега, тож пошкодження буде простіше відновити.

Втім добре те, що наші ракетники вже простріляли цю мішень і завдали суттєвих втрат ворогу. Ймовірно, удари були завдані ракетами Stowm Shadow,

– зазначив Кузан.

Ці ракети призначені для руйнування таких капітальних споруд та укріплень, зокрема бетонних конструкцій. Тобто ті цілі, які важко зруйнувати безпілотниками чи іншими снарядами.

Сергій Кузан про наслідки удару по Чонгарському мосту: дивитись відео

Проблеми з логістикою будуть суттєвими

При цьому руйнація не всього мосту все ще має чималі наслідки для росіян.

Це дуже сповільнить темпи постачання зброї, адже залізниця є основним шляхом для забезпечення зброєю, снарядами та всією воєнною амуніцією. Це весь Херсонський та Запорізький фронт,

– зазначив Сергій Кузан.

Тепер окупантам потрібно буде використовувати альтернативні шляхи, зокрема автодороги. Через це потрібно змінювати усю логістику, шукати автотранспорт. Це не лише збільшує час постачання сил та засобів, але й суттєво зменшує кількість "підмоги".

"Кожну таку затримку в умовах інтенсивних бойових дій відчувають дві сторони. Саме цей час дуже необхідний нашим Силам оборони на Півдні, для того, щоб здійснювати вогневий тиск", – зауважив Кузан.

Через те, що росіяни поки мають перевагу в кількості снарядів та артилерії, українським військовим необхідно знищувати їхні спроможності. Це дасть можливість силам на фронті рухатись вперед та звільняти нові території.

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