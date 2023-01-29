Цель – состав баллистических ракет: Al Arabya заявил о причастности США к ударам по Ирану

Неизвестные беспилотные летательные аппараты атаковали военные предприятия Ирана, в результате чего вспыхнуло несколько масштабных пожаров. СМИ сообщают, что, вероятно, к этому причастны Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки.

В ночь на 29 января дроны атаковали сразу несколько мастерских, принадлежащих Ирану. Впоследствии арабские СМИ со ссылкой на собственные источники предположили, что этот инцидент происходил, в частности, не без участия США.

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Под прицелом были запасы баллистических ракет

Собственно, медиа констатировали, что этот обстрел имел целью разрушить предприятия, производившие баллистические ракеты для Ирана.