Украина же предупреждала, – у Зеленского отреагировали на взрывную ночь в Иране
Источник:Михаил Подоляк
Иранские военные объекты сразу в нескольких городах страны атаковали неизвестные беспилотные летательные аппараты. Вскоре на эту новость отреагировали в Офисе Президента нашего государства.
В ночь на 29 в городе Исфахан дроны атаковали одно из предприятий, принадлежащее министерству обороны Ирана. Советник главы ОП Михаил Подоляк лаконично констатировал, что "Украина предупреждала Тегеран", хоть и деталей этого инцидента не озвучил.
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Течение событий очень логично
По словам Подоляка, расплачиваться за эту войну будут и непосредственные ее участники, и те, кто способствует конфликту. Собственно, речь идет о России, которая развязала войну на наших территориях, и об Иране, который помогает ей в этом, снабжая вооружением.
Логика войны неумолима и убийственна. И выставляет жесткие счета авторам и соучастникам. Паника в России: нескончаемая мобилизация, ППО в Москве, окопы на расстоянии 1000 километров, подготовка бомбоубежищ. Взрывная ночь в Иране: дроновые и ракетные производства, нефтепереработка,
– написал представитель ОП.
Кроме того, он опубликовал скриншот сообщения в твиттере за 24 декабря 2022 года. В нем говорится, что Иран планирует увеличить объемы оружия, чтобы предоставлять его России, игнорируя международные санкции.
Украина предупреждала Иран о последствиях помощи России / Скриншот из твиттера
Важно отказаться от концепции "неработающие санкции", "недействующие резолюции ООН", а перейти к более разрушительным инструментам – уничтожению производств и арестам поставщиков,
– говорится в сообщении Подоляка за декабрь.
Реакция минобороны Ирана на этот инцидент
- Отметим, что масштабный пожар, кроме Исфахана, также вспыхнул и на заводе по переработке нефти в промышленном районе Салими в городе Азаршахр.
- Впоследствии в Тегеране на официальном уровне отреагировали на этот инцидент. Собственно, в минобороны отметили, что этот обстрел был неудачен, ведь в результате пострадала только крыша одной из мастерских.
- Спикер Воздушных сил Юрий Игнат также прокомментировал эту атаку. Он констатировал, что события в Иране – это последствия того, что он помогает России. Однако спикер отказался рассказывать больше, поскольку взрывы в других странах – не его сфера компетенции.