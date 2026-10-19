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24 Канал Новости Украины В Ирпене обломки БПЛА упали в частном секторе: там бушует пожар, есть пострадавшие
19 октября, 08:55
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Обновлено - 09:13, 19 октября

Россия ударила по Ирпеню: 6 человек пострадали, еще трое – пропали без вести

Анастасия Колесникова

Россия совершила атаку на Ирпень в Киевской области. В городе – разрушения.

О последствиях удара по Ирпеню рассказали исполняющий обязанности городского головы Анжела Макеева, экс-мер Александр Маркушин и глава ОВА Тимур Ткаченко

Что известно о российской атаке на Ирпень?

В Ирпенской общине обломки упали в частном секторе, из-за чего возник пожар. Сейчас известно о 6 пострадавших, среди них – 3 детей. Еще три человека пока считаются пропавшими без вести. 

Ирпень окутан дымом, поэтому призываем жителей закрыть окна и по возможности ограничить пребывание на улице,
 – заявила Макеева. 

По словам экс-мера Ирпеня, основной удар российских ракет пришелся на одно из крупнейших предприятий Ирпеня. Оно потерпело серьезные разрушения. На месте случился масштабный пожар. 

Взрывной волной повредило и жилые многоэтажки рядом. 

Какие последствия атаки в Киевскую область 19 октября

Ночью россияне нанесли массированный комбинированный удар по Киевщине. Враг применил баллистические и крылатые ракеты, а также дроны. 

В Бучанском районе повреждены 11 частных домов, 6 автомобилей, производственное и складское помещение, учебное заведение, в многоквартирных жилых домах выбиты окна. 

В Вышгородском районе поврежден частный дом, 5 автомобилей и объект инфраструктуры. 

Напомним, что ночью под атакой ракет оказался и Киев. В столице повреждена станция метро, ​​известно о погибших и пострадавших.

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