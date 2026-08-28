Дроны атакують Ярославль: в небо поднялось облако дыма

Утром 28 августа российский город Ярославль подвергся ударам дронов. В городе раздались взрывы. Над местом прилета образовалось облако дыма.

В 5:34 в Ярославской области была объявлена воздушная тревога в связи с угрозой появления беспилотников.

Что известно об атаке на Ярославль?

Губернатор области Михаил Евраев объявил о временном перекрытии движения на выезде из Ярославля в сторону Москвы. В связи с мерами безопасности транспорт не пропускают на участке от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.

Как отмечает издание BBC, таким образом власти региона обычно сообщают об атаке беспилотников на промзону, где, в частности, расположен Ярославский НПЗ, который уже не раз подвергался атакам дронов.

Отметим, что речь идет о "Славнефть-Янос", одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Средний объем переработки составляет около 15 миллионов тонн нефти в год.

Тем временем мониторинговые каналы публикуют кадры последствий атаки на Ярославль.

Дроны провели атаку в Ярославле / Фото из соцсети

Ярославль под атакой дронов: смотрите видео

Пассажиры автобуса снимают "хлопок": смотрите видео

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Россияне не сдерживают эмоций на фоне атаки: смотрите видео

Напомним, что благодаря усилиям украинских сил один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России – "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" (NORSI) в Кстово Нижегородской области – приостановил переработку сырой нефти.