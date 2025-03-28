Россия продолжает бить по энергетике Украины: подтверждено как минимум два вражеских удара за сутки

Страна-агрессор продолжает бить по энергетике Украины. За последние сутки было зафиксировано по меньшей мере два российских удара, которые повредили энергетическую инфраструктуру нашей страны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию советника президента Украины по коммуникациям Дмитрия Литвина в соцсети Х (ранее твитер).

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Атаки врага на энергетику Украины

Литвин сообщил, что в течение последних 24 часов зафиксировано не менее 2 подтвержденных российских ударов.

Только за последние 24 часа уже было по меньшей мере два подтвержденных российских удара, которые повредили энергетическую инфраструктуру Украины, и это даже без полных отчетов за день,

– говорится в его заметке.

Он добавил, что предотвращение дальнейших подобных атак – это то, за что отвечают партнеры Украины.

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Напомним, что в ночь на 28 марта россияне в очередной раз запускали по Украине ударные БПЛА. Поэтому, известно, что захватчики совершили очередное военное преступление – применив БпЛА типа Shahed, массированно атаковали Полтаву.

Оккупанты целенаправленно били по гражданской инфраструктуре, жилой застройке и админзданиях предприятий нефтегазовой промышленности.