Снаряды, которыми Россия ночью совершила атаку на Киев, были наполнены шрапнелью, – глава Дарницкой РГА

Ночью Россия нанесла удар по Киеву несколькими баллистическими ракетами. Враг хотел, чтобы пострадало как можно больше украинцев.

На это указывает тот факт, что баллистика была начинена шрапнелью. Об этом в фейсбуке сообщил глава Дарницкой РГА Александр Ковтунов.

Что за ракеты летели в Киев ночью?

Очень опасный был прилет – заряд был начинен шрапнелью. Повезло, что никто не находился у окон и на улице. Тогда мы бы имели раненых или, не дай бог, погибших,

– сказал чиновник.

Справка: Ракеты со шрапнелью – это ракеты, боевая часть которых содержит большое количество готовых металлических поражающих элементов (шариков, кубиков, стержней или других фрагментов). После взрыва они разлетаются на большой скорости и поражают цели вокруг. Это значительно увеличивает зону поражения.

Чиновник добавил, что по улице Тростянецкой и Харьковскому шоссе возобновлено движение транспорта. Продолжаются работы по восстановлению асфальтового покрытия.

Напомним, что в Дарницком районе после попадания в проезжую часть произошло возгорание электрощитовой регулировки светофоров. В близлежащих жилых домах выбиты окна.

В Соломенском районе в результате попадания в трехэтажное офисное и складское здание возник пожар. По другому адресу в результате взрывной волны поврежден железнодорожный локомотив.

В Днепровском районе в результате попадания произошел пожар в складском помещении.

В результате атаки в Киеве 12 пострадавших, среди них двое детей – 10-ти и 11-ти лет.

Напомним, что ночью оккупанты ударили по Киеву 6 баллистическими ракетами. Ни одну из них не сбили.

К слову, у Украины есть дефицит ракет-перехватчиков Patriot, способных сбивать баллистику. Россия этим пользуется и усиливает атаки на столицу баллистикой.