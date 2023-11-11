В ГУР прокомментировали атаку на Киев: можно ли считать ее началом энергетического террора
Утром 11 ноября после долгой паузы российские войска снова попытались атаковать столицу с помощью ракет. Однако пока рано утверждать, что оккупанты снова начали терроризировать энергетическую инфраструктуру.
Об этом заявил в эфире телемарафона представитель ГУР МО Андрей Юсов. Он подчеркнул, что разведка будет делать все для того, чтобы противодействовать ракетным атакам врага.
Смотрите также Коварный утренний удар баллистики и работа Patriot: все о ракетной атаке на Киев 11 ноября
Эта атака не стала "новостью"
Андрей Юсов уверен, что Россия не будет официально анонсировать начало атаки на украинскую энергоструктуру. Украина в свою очередь не будет делать поспешных и громких заявлений.
Это не первая и не последняя комбинированная атака. Мы видим, что тревога в последние дни все чаще объявляется и комбинированные атаки продолжаются,
– отметили в ГУР.
Спикер добавил, что реагировать на такую опасность нужно системно, что сейчас и происходит. Угроза атак на украинскую энергетическую структуру сохраняется этой зимой. Украина готовилась, но это не значит, что к подобным атакам страна будет относиться легкомысленно. На каждую тревогу нужно правильно реагировать.
Что известно о утренней атаке
- В Киеве утром 11 ноября около 8 часов раздался взрыв. Через минуту после этого в городе и области объявили воздушную тревогу. В Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.
- Стало известно, что взрыв стал следствием работы ЗРК "Patriot" – ПВО удалось сбить баллистическую ракету на подлете в Киев. Пока точно не известно тип ракеты, сначала сообщалось, что это "Искандер-М", однако есть вероятность, что это С-400.
- Виталий Кличко сообщил, что пострадавших в результате атаки не было. Было несколько звонков медикам, но жертвы не подтвердились. Люди звонили по телефону, услышав сильные взрывы.