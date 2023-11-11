В ГУР прокомментировали атаку на Киев: можно ли считать ее началом энергетического террора

Утром 11 ноября после долгой паузы российские войска снова попытались атаковать столицу с помощью ракет. Однако пока рано утверждать, что оккупанты снова начали терроризировать энергетическую инфраструктуру.

Об этом заявил в эфире телемарафона представитель ГУР МО Андрей Юсов. Он подчеркнул, что разведка будет делать все для того, чтобы противодействовать ракетным атакам врага.

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Эта атака не стала "новостью"

Андрей Юсов уверен, что Россия не будет официально анонсировать начало атаки на украинскую энергоструктуру. Украина в свою очередь не будет делать поспешных и громких заявлений.

Это не первая и не последняя комбинированная атака. Мы видим, что тревога в последние дни все чаще объявляется и комбинированные атаки продолжаются,

– отметили в ГУР.

Спикер добавил, что реагировать на такую опасность нужно системно, что сейчас и происходит. Угроза атак на украинскую энергетическую структуру сохраняется этой зимой. Украина готовилась, но это не значит, что к подобным атакам страна будет относиться легкомысленно. На каждую тревогу нужно правильно реагировать.

Что известно о утренней атаке