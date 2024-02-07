Горит многоэтажка, под завалами могут быть погибшие: последствия атаки на Киев

7 февраля Россия осуществила массированную ракетную атаку на Украину. Враг направил ракеты на столицу, известно о пострадавших и многочисленных повреждениях инфраструктуры.

Силы противовоздушной обороны над Киевом и в районе столицы уничтожили примерно два десятка ракет. Все, что известно о последствиях атаки, актуальные данные о пострадавших, – в материале 24 Канала.

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Последствия атаки на Киев

В Голосеевском районе произошел пожар в многоэтажном жилом доме: загорелось с 10 по 15 этажи, а также на станции технического обслуживания. Загорелись машины, повреждены электросети.

В Киеве горит многоэтажка: видео

Также загорелось двухэтажное здание СТО, площадь пожара ориентировочно 800 квадратных метров. Подразделения ГСЧС ликвидируют возгорание. На базе одной из близлежащих школ организовали штаб по проведению аварийно-спасательных работ, сообщили в КГВА.

Что известно о пострадавших в Киеве

По состоянию на 9:45, по данным КГГА, ранены уже 11 человек. До этого мэр города Виталий Кличко сообщал о девяти раненых, большинство из которых являются жителями поврежденной многоэтажки.

В МВД сообщили, что под завалами могут быть погибшие. Спасательные службы работают на месте.



В Киеве количество пострадавших продолжает расти / Фото ГСЧС

Среди пострадавших – беременная женщина

По его данным, из многоэтажки в Голосеевском районе госпитализировали шесть человек, среди которых беременная женщина.

Еще двух пострадавших госпитализировали в Днепровском районе, одному из них медики оказали помощь на месте.



Многоэтажка загорелась в результате падения обломков / Фото с телеграмм-каналов

Часть жителей столицы без света

В Днепровском районе обломки сбитой ракеты повредили две высоковольтные линии. Из-за этого произошло аварийное отключение электроэнергии и часть жителей осталась без света, сообщили в компании ДТЭК. Ремонтные работы энергетики начали сразу после отбоя воздушной тревоги.

Кроме того, в результате атаки России повреждена магистраль теплоснабжения на левом берегу столицы. Специалисты выясняют масштабы и безотлагательно начнут ремонтные работы.

По данным Минэнерго, в Киеве в результате обстрела отключились линии электропередач и обесточены подстанции. Из-за этого 19,4 тысячи потребителей и учреждения здравоохранения в Днепровском и Деснянском районах остались без света.

Энергетики планируют вернуть электричество в течение 3 часов.

Последствия атаки на столицу 7 февраля / Фото полиции Киева

Чем атаковал враг

Во время массированной ракетной атаки российские войска применили крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с территории страны-агрессора. Ракеты заходили на столицу несколькими волнами с разных направлений, тревога длилась почти 3 часа.

По предварительным данным КГГА, силы ПВО над Киевом и в районе столицы уничтожили примерно два десятка вражеских ракет.