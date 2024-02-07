"Дочку спас, жену придавило плитой": киевлянин рассказал, как выжил во время атаки на Киев

В результате атаки россиян 7 февраля в Киеве загорелась 18-этажка. В дом попали обломки ракеты, что и вызвало пожар.

Житель дома рассказал, что во время атаки его накрыло одеялом. Его жена под завалами.

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"Слышим – летит... телевизор смотрели, что передают. Я почувствовал, что ничего не вижу, накрыло меня одеялом. А ногу придавило", – сказал он.

По его словам, он еле сумел выбраться из квартиры. Его жену придавило плитой – сейчас она находится под завалами.

Мужчина рассказал, что его дочь забрала скорая, он не может выйти на связь с родными.

Киевлянин вспомнил момент атаки: видео

Последствия атаки на Киев

Утром Россия осуществила обстрел Киева. Из-за падения обломков в Голосеевском районе произошло возгорание здания. Также там пылали машины и помещения СТО. В Днепровском – повреждены линии электропередач, магистраль теплоснабжения. Ремонтные работы начнутся, когда позволит ситуация с безопасностью.

В Голосеевском районе горела многоэтажка: загорелось с 10 по 15 этажи. Большинство раненых жили именно в этом доме.

! В поврежденной многоэтажке в Киеве ликвидировали пожар. Эвакуированы 40 человек, спасены 26, погибли четверо. По меньшей мере 19 человек были травмированы.