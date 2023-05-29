Возгорание в поле, лесу и во дворе: последствия падения обломков ракет на Киевщине

В результате очередной атаки россиян в некоторых районах Киевщины произошли пожары, также зафиксировано повреждение частных домов.

Обломки вражеских ракет, которые враг запустил сегодня днем, фиксируют правоохранители Киевщины на территории одного из районов области

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Часть сбитых ракет упала в поле и на территории леса. Кроме этого, обломки российских ракет обнаружили во дворе одной из общин. Правоохранители подчеркнули, что пострадавших в результате падения обломков, к счастью, нет.



Обломки вражеских ракет упали во двор жителей области / Фото полиции Киевщины

На месте происшествия продолжают работать полицейские, они фиксируют последствия обстрела агрессором.

В некоторых районах из-за атак произошло возгорание травяного настила и части лесных зон. На местах событий работают следственно-оперативные группы полиции Киевщины,

– сообщил начальник областного управления полиции Андрей Небитов.

Последствия падения обломков в Киевской области: видео

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Воздушная тревога на территории области была объявлена около 11:09. Почти сразу очевидцы сообщили о мощных взрывах. В КГВА отметили, что работает ПВО.

В Оболонском районе зафиксировано падение обломков ракеты на проезжую часть дороги.

Около 11:33 взрывы прогремели и в Деснянском районе. Обломки ракеты также свалились на дорогу в Подольском районе.