Враг нанес удар по Киевской области: повреждены грузовики и склады

Ночью 11 августа Киевская область подверглась ударам баллистических ракет и беспилотников. В результате вражеского обстрела в регионе зафиксированы разрушения.

О последствиях атаки на Киевскую область рассказали в ОВА. Там подчеркнули, что оккупанты продолжают наносить удары по гражданским объектам, создавая угрозу для мирного населения.

Каковы последствия удара по Киевской области?

По словам властей, к счастью, в результате обстрела нет жертв и пострадавших.

В то же время не обошлось без разрушений. Так, в Бучанском районе повреждены складские помещения и три грузовых автомобиля. На местах прилетов работают соответствующие службы.

Отметим, что ночью взрывы раздавались и в Киеве. Удары пришлись на Шевченковский район города. Вражеская ракета попала на территорию детской больницы. Там образовались две воронки. Также повреждены само здание и газовая труба.

По другому адресу возник пожар в складском помещении, один человек пострадал.

Под комбинированной атакой ночью оказался Запорожье. По городу летели и баллистические ракеты, и КАБы. Повреждены четыре многоквартирных дома и нежилые здания. Шесть человек погибли, еще два десятка получили ранения.

Напомним, что в ночь на 11 августа Россия атаковала Запорожье и Киев противокорабельными ракетами "Циркон", баллистическими ракетами "Искандер-М/KN-23", а также нанесла по Украине 120 ударов с помощью БПЛА.

По состоянию на 09:00 силы ПВО сбили 98 вражеских дронов.